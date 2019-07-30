TEKİRDAĞ'DA 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Tekirdağ'da polisin yaptığı uygulamada yurtdışına çıkış hazırlığında olan 8 kaçak göçmen yaklandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 BPC 509 plakalı hafif ticari araçla göçmen kaçakçılığı yapıldığı ve düzensiz göçmen taşıdığı bilgisi üzerine önlem aldı. Malkara-Keşan karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında araç durdurulup aranmaya alındı. Araçta bulunan sürücü C.G ile 3 Pakistan ve 5 Bangladeşli kaçak göçmen gözaltına alındı. Yurtdışına yasadı yollardan çıkış hazırlığında olan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüsü ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA