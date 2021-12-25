Tekirdağ'da 8 işçi hastanelik oldu
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kimyasal gazdan etkilendiği iddia edilen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kimyasal gazdan etkilendiği iddia edilen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Ulaş Mahallesi mevkiindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde kimyasal gaz sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen 8 işçi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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