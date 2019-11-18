Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

18.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:46
Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.


İlçe ekipleri, Dereağzı Mahallesi'ndeki parkta düzensiz göçmenlerden oluşan bir grubun olduğu ihbarını aldı.


Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Suriye uyruklu 8 kişiyi tespit etti.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen H.H.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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