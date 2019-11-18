Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'ndeki parkta düzensiz göçmenlerden oluşan bir grubun olduğu ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Suriye uyruklu 8 kişiyi tespit etti.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen H.H.A. gözaltına alındı.