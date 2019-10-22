Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

22.10.2019 12:06

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.



Araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen Suriye, İran ve Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen bulundu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA