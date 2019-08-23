Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

23.08.2019 15:52
Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 Afgan yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Sürücü İ.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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