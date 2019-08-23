Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 Afgan yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürücü İ.İ. gözaltına alındı.