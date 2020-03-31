Tekirdağ'da 77 mahalleye dezenfektan dağıtıldı Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı 77 mahalleye dezenfekte çalışması için çamaşır suyu dağıtıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı 77 mahalleye dezenfekte çalışması için çamaşır suyu dağıtıldı.

Malkara ilçesinde dezenfekte çalışmaları, alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar sorunsuz şekilde devam ederken, 77 mahallenin her yerinde dezenfekte çalışmalarının sürdürülebilir olması adına yeni bir adım atıldı. Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, ilçeye bağlı tüm mahallelerde virüs tehlikesine karşı dezenfekte çalışmasına destek olmak amacıyla mahalle muhtarlıklarına çamaşır suyu dağıtımı yaptıklarını bildirdi.

Zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Malkara eski Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş, "Malum virüs belası ülkemizde de görülmektedir. Salgına karşı mücadelede adım atan dernek başkanımızın böyle bir düşüncesi ve girişiminden dolayı tebrik ediyorum. Tabi ki bu süreçte birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Böyle bir zamanda her şeyi devletten ya da belediyeden beklememeliyiz. Muhtarlar olarak devamlı yetkililerle iletişim halindeyiz. Bizler de muhtarlar olarak, dernek başkanımızın bu tür çalışmalarını sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA