Tekirdağ'da 76 ton sahte şarap ele geçirildi - Haberler
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Tekirdağ'da 76 ton sahte şarap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da 76 ton sahte şarap ele geçirildi Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir işyerinde 76 ton 800 litre kaçak şarap ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 76 ton sahte şarap ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir işyerinde 76 ton 800 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında Şarköy ilçesinde bir işyerine satışa hazır şarap dolu bidonların indirildiği görülmesi üzerine kısa sürede içeride arama yapıldı. Yapılan çalışmada şarapların bir sirke fabrikasında üretildiği tespit edildi.

Konu ile ilgili yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette ve işyerinde bulunan çeşitli ebatlardaki tanklar içerisinde, 76 ton 800 litre şarap ele geçirildi. Sirke fabrikası mühürlenerek şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.

Tekirdağ'da 76 ton sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ'da 76 ton sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ'da 76 ton sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ'da 76 ton sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ'da 76 ton sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ'da 76 ton sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ'da 76 ton sahte şarap ele geçirildi

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