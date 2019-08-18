18.08.2019 00:58

Tekirdağ'da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Şok yol kontrol ve araması" esnasında durdurulan 3 araçta 75 kaçak göçmen ve göçmenlere organizatörlük yapan 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Tekirdağ Çanakkale D-110 karayolunda icra edilen "Şok yol kontrol ve araması" esnasında durdurulan 3 araçta yapılan kontrolde, 25 Pakistan 35 Afganistan ve 15 Bangladeş uyruklu toplam 75 düzensiz göçmen ve bunlara organizatörlük yapan 3 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 adet şişme bot, 4 takım bot küreği ve 5 adet pompaya ve olaya karışan 3 araca el konuldu. Organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA