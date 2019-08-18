18.08.2019 13:58

Tekirdağ'da 75 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Tekirdağ il jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları 3 ayrı araçta 75 göçmen ve göçmenlerin kaçışlarına organizatörlük yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere göç idaresine konurken, 3 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Tekirdağ Çanakkale D-110 karayolunda dün gece araçları durdurup arama yaptı. Ekiplerin 'şok yol kontrol ve arama' çalışmaları adıyla, 3 ayrı araçta yapılan kontrolde 25 Pakistan, 35 Afganistan ve 15 Bangladeş uyruklu toplam 75 düzensiz göçmen ve bunlara organizatörlük yapan 3 şüpheli yakaladı. Araçta yapılan aramada ayrıca 4 adet şişme bot, 4 takım bot küreği ve 5 adet pompaya ve olaya karışan 3 araca el konuldu. Yakalanan 75 düzensiz göçmen sorgusunun ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA