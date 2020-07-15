Tekirdağ'da 702 litre sahte içki ele geçirildi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 702 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 702 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, belirlenen adreste ve bir araçta yaptığı aramada 497 litre etil alkol ve 205 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri devam ediyor.

Kaynak: AA