Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi: 52 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi: 52 gözaltı

Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi: 52 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da, yılbaşı öncesi polisin 137 adrese düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 7 ton sahte içki ele geçirildi, 52 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da, yılbaşı öncesi polisin 137 adrese düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 7 ton sahte içki ele geçirildi, 52 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretip, piyasaya sürenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte içki üretildiği belirlenen 5 imalathane, 39 ev ve 93 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 6 ton 963 litre sahte içki, 301 şişe çeşitli markalarda sahte ü içki, 245 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.

SON BİR AYDA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Kentte haziran ve temmuz aylarında sahte içkiden zehirlenen 30 kişi hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 12'si yaşamını yitirmişti. Tekirdağ'da son bir ayda ise sahte içkiden zehirlenen 5 kişi yaşamını yitirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi: 52 gözaltı

Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi: 52 gözaltı

Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi: 52 gözaltı

Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi: 52 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title