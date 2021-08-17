Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da bindikleri araçla yurtdışına kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen Tekirdağ'da yakayı ele verdi.

İstanbul'da bindikleri araçla yurtdışına kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen Tekirdağ'da yakayı ele verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Şube ekipleri, kaçak göçmenlere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul'dan, Tekirdağ güzergahı kullanılarak göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde 4 Suriye, 2 Bangladeş, 1 Pakistan vatandaşı olmak üzere toplamda 7 kişi yakalandı. Araç şoförü olan Ö.Ö. ise gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dayısına misafirliğe gidip kaybolan genç kız, tanıştığı gencin yanında bulundu
Dayısına misafirliğe gidip kaybolan genç kız, tanıştığı gencin yanında bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Demir Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Yener Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Mete Gazoz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 11:28:07. #1.16#

title