Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da bir araçta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da bir araçta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ö. yönetimindeki hafif ticari aracı il sınırında durdurdu.

Araçta bulunan Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 7 göçmen, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücü Ö.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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