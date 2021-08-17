Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da bir araçta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'da bir araçta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ö. yönetimindeki hafif ticari aracı il sınırında durdurdu.
Araçta bulunan Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 7 göçmen, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Sürücü Ö.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman