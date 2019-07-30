Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulaması noktasında kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir Irak, bir Sri Lanka, 5 Mısır uyruklu 7 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan kadın araç sürücüsü A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA