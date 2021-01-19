Son Dakika | 650 yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi
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Son Dakika | 650 yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi

19.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:29

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından 650 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil'in ele geçirilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından 650 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil'in ele geçirilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde yaşayan M.D. ve K.T'nin ellerindeki 650 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine işlemeli İncil'i, 3 milyon liraya satmak için müşteri aradıklarını belirledi.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki çalışma sonucu şüphelilerle alıcı olarak iletişime geçti.

Jandarma ekipleri M.D. ve K.T'yi İncil'i satmaya çalıştıkları sırada gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika | 650 yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi
Son Dakika | 650 yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi
Son Dakika | 650 yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi
Son Dakika | 650 yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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