Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlara türkü söyledi
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Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlara türkü söyledi

Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlara türkü söylediTEKİRDAĞ'da, Hamdi Sedeler(75) sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara saz çalıp, türküler söyledi.

24.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:58

Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlara türkü söyledi

TEKİRDAĞ'da, Hamdi Sedeler(75) sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara saz çalıp, türküler söyledi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde verilen izinle Tekirdağ'da 14.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parklar ve sahile akın etti. Bazı vatandaşlar sahilde denizi izlerken bazıları da yürüyüş yaptı. Sahilde önlem alan polis ekipleri zaman zaman koronavirüs tedbirleri kapsamında anonslar yaparak sosyal mesafe kuralarına uyulmasını istedi.

Sahile elinde sazı ile gelen Hamdi Sadeler, çevresinde oturanlara saz çalıp Tekirdağ'ın yöresel türkülerini söyleyerek mini bir konser verdi.

Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlara türkü söyledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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