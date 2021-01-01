Tekirdağ'da 619 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki evde 619 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki evde 619 litre kaçak içki ele geçirildi.

Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde iki adreste kaçak rakı ve şarap üretilip satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler A.M. ve N.V'nin ikametinde yaptığı aramalarda 221 litre rakı, 390 litre şarap ve bandrolsüz 8 litre viski ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman