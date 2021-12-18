Tekirdağ'da 600 personelin katılımıyla "Arama ve Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi

TEKİRDAĞ (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından akredite edilen 14 sivil toplum kuruluşu (STK) ile 2 kamu arama kurtarma ekibinin katılımıyla Tekirdağ'da "Arama ve Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikatta 22 ilden AFAD ve STK'lerin 600 personeli görev aldı.

Senaryo gereği merkez üssü Şarköy ilçesi olan 6, 5 büyüklüğündeki deprem haberinin alınması ile başlayan tatbikatta, deprem sonrası Tekirdağ Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirildi.

Daha sonra ekipler, eski fabrika binasında arama kurtarma çalışmaları yaptı, yaralılara müdahale etti.

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