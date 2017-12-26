Tekirdağ'da 6 Suriyeli Kaçak Yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tırın dorsesinde 6 Suriyeli kaçak yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmayı planlayan 6 Suriyeli kaçak, Alaybey-Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir tırın dorsesinde yakalandı. Makedonya plakalı tırın şoförü, jandarma tarafından gözaltına alınırken, 6 Suriyeli kaçak karakoldaki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine sevk edildi. - TEKİRDAĞ