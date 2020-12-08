Tekirdağ'da 6 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı
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Tekirdağ'da 6 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

08.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:08
Tekirdağ'da 6 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Tekirdağ'da muvazzaf 6 asker gözaltına alındı.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Tekirdağ'da muvazzaf 6 asker gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Tekirdağ'da görevli 6 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda muvazzaf binbaşı R.Y., yüzbaşı S.Ö., astsubaylar M.A., S.Ç., T,D. ve M.Ç., birliklerinde gözaltına alındı.Gözaltına alınan 6 askerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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