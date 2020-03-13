Tekirdağ'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Çorlu ilçesinde 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
13.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:18
Çorlu ilçesinde 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 3 iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 6 milyon kaçak makaron, 4 bin 500 sökülmüş TAPDK bandrolü ve 96 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA