Tekirdağ'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi
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Çorlu, Güncel

Tekirdağ'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

13.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:18
Tekirdağ'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 6 milyon kaçak makaron, 4 bin 500 sökülmüş TAPDK bandrolü ve 96 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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