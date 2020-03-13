Tekirdağ'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi Çorlu ilçesinde 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 6 milyon kaçak makaron, 4 bin 500 sökülmüş TAPDK bandrolü ve 96 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA