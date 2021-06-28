Tekirdağ'da 6 kişinin öldüğü sahte içkiden tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı (2)
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Tekirdağ'da 6 kişinin öldüğü sahte içkiden tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı (2)

Tekirdağ'da 6 kişinin öldüğü sahte içkiden tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

VALİLİK: 2 HASTA TABURCU EDİLDİ, 16 KİŞİ YOĞUN BAKIMDATekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde sahte alkolden ölen ve hastanede tedavi görenlerin son durumlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

VALİLİK: 2 HASTA TABURCU EDİLDİ, 16 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde sahte alkolden ölen ve hastanede tedavi görenlerin son durumlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "24.06.2021 tarihinden bugüne kadar Çorlu Devlet Hastanemize metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak, 2'si eks olmak üzere toplam 25 kişi intikal ettirilmiştir. Hastanede tedavi altına alınan 4 hastamız, yoğun bakım ünitelerimizde tedavileri devam ederken hayatlarını kaybetmiştir. 2 hastamız, yapılan tedavilerinin akabinde sağlıklarına kavuştuktan sonra taburcu edilmiştir. Halen hastanemizde bulunan 17 hastamızdan 16'sının tedavileri yoğun bakım ünitelerimizde yapılmaktadır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
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Tekirdağ'da 6 kişinin öldüğü sahte içkiden tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı (2) - Haberler
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