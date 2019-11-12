Tekirdağ'da 6 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

12.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:30

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 6 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında Ö.D.-Z.S.-T.Ö. ve C.A. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahıslardan toplam 24 Fişek (18,6 gr) Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Soruşturma işlemlerine devam ediliyor.



Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında İ.E. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde toplam 108 gram Eroin maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca ikamette bulunan M.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 Fişek (0,55 gr) Eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. İ.E. isimli şüpheli gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



Çerkezköy İlçesinde de belirtilen bir adreste şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 4 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili araç sürücüsü N.E. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA