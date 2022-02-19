Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında yaptığı kontrollerde B.S'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.
Araçtaki 6 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi. Sürücü B.S. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
AA / Mesut Karaduman - Güncel