Tekirdağ'da 592 litre sahte içki ele geçirildi

07.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:54

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 592 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde Ö.Ö. ve K.B.'ye ait evler ile H.A'ya ait ticari takside arama yaptı.

Aramada 592 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 2 düzenek ve 3 alkol ölçer ele geçirildi.

Sahte içki ile düzenek ve alkol ölçerlere el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA