Tekirdağ'da 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Tekirdağ'da 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'da 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, gerçekleştirdikleri saha çalışmaları sırasında daha önce hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan yasal işlem yapılan S.D.'nin Çorlu ilçesinden toplu halde temin edeceği sentetik uyuşturucu maddelerini alarak ikametinden ve ikametinin yakın çevresinden kendisine müşteri olan uyuşturucu kullanıcısı şahıslara tek tek yada birkaç içimlik olarak satışını yapacağına yönelik bilgiler elde etmeleri üzerine harekete geçerek Ayaspaşa Mahallesinde durdukları şüpheli S.D.'nin üzerinde yaptıkları aramada 40 adet plaster içerisinde renk ve görünüm itibariyle sentetik haplarından olduğu değerlendirilen uyuşturucu, uyarıcı maddelerden toplam 558 adet SYMRA 300 mg ibareli suç unsuru haplar ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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