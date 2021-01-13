Tekirdağ'da 550 litre sahte içki ele geçirildi
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Tekirdağ'da 550 litre sahte içki ele geçirildi

13.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:21
Tekirdağ'da 550 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 550 litre sahte içki ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 550 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan N.Z.'nin evinde arama yaptı. Aramada 550 litre sahte içki ile rakı yapımında kullanılan damıtma cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Z.'nin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Tekirdağ'da 550 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 550 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 550 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 550 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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