Tekirdağ'da 545 litre sahte içki ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı
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Tekirdağ'da 545 litre sahte içki ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı

Tekirdağ'da 545 litre sahte içki ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince 545 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince 545 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir evde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu yapılan aramalarda, 545 litre el yapımı rakının yanı sıra içki yapımında kullanılan düzenekler bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da 545 litre sahte içki ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı - Haberler
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