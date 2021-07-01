TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 545 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 545 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içkiden zehirlenerek 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si entübe, 14 kişinin de tedavisinin sürdüğü Tekirdağ'da, polis ekipleri sahte içki üretimi ve satışına karşı denetimlerini artırdı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malkara'da bir evde sahte içki imalatı yapıldığını belirledi. Eve baskın yapan polis, yaptığı aramada 545 litre sahte içki, içki imalatında kullanılan düzenekler ve çok sayıda pet şişe ele geçirdi.

Polis, olayla ilgili ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı.

TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ
TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ
TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ
TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ
TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ
TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ
TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ
TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ
TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ
TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Ali Koç Diego Costa Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEKİRDAĞ'DA 545 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.07.2021 21:41:23. #1.13#

title