Tekirdağ'da 500 polisin katıldığı "Huzur 59" denetimi yapıldı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 500 polisin katılımıyla "Huzur 59" denetimi gerçekleştirildi.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 500 polisin katılımıyla "Huzur 59" denetimi gerçekleştirildi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü asayiş timlerince ilçenin farklı noktalarında durdurulan araçlarda detaylı arama yapıldı. Trafik ekipleri de sürücülerin belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde 170 kişinin genel bilgi sorgulaması (GBT) yapılırken, değişik suçlardan araması bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İki şüphelinin üzerinde ise 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, denetimler sırasında salgın kurallarına uymayan vatandaşları da uyardı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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