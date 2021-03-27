Tekirdağ'da 500 gram doğan "parmak bebek" yaşama tutundu
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Tekirdağ'da 500 gram doğan "parmak bebek" yaşama tutundu

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da 500 gram doğan 'parmak bebek' yaşama tutundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Özlem-Erdal Sakallı çiftinin 500 gram dünyaya gelen bebekleri Ayşıl Esin, doktorların da büyük çabasıyla verdiği mücadeleyi kazanarak hayata tutundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Özlem-Erdal Sakallı çiftinin 500 gram dünyaya gelen bebekleri Ayşıl Esin, doktorların da büyük çabasıyla verdiği mücadeleyi kazanarak hayata tutundu.

Özlem Sakallı, yaklaşık 5 ay önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir özel hastanede yaklaşık 500 gram ağırlığında ve 27 santimetre boyunda kız bebek dünyaya getirdi.

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Sakallı, bu duygunun verdiği güçle minik Ayşıl Esin'in başından hiç ayrılmadı.

"Parmak bebek", büyük bölümü yoğun bakımda geçen 4 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşunca Sakallı ailesi de rahat bir nefes aldı.

Anne Özlem Sakallı, AA muhabirine, doğum başladıktan sonra sırasıyla Lüleburgaz ve Edirne'deki hastanelere gittiklerini, buradan Çorlu'daki özel hastaneye sevk edildiğini anlattı.

Çorlu'da hemen doğuma alındığını belirten Sakallı, "Bebeğim sezaryen ile dünyaya geldi. Bebeğim doktorların çabası ve kendi mücadelesiyle yaşam mücadelesini kazandı. Anne olduğum için çok mutluyum." dedi.

Lüleburgaz Belediyesinde çalışan baba Erdal Sakallı ise "yaşamaz" denilen bebeklerinin hayata tutunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek emeği geçen sağlık ekibine teşekkür etti.

"Şu anda sağlığı gayet iyi"

Ayşıl Esin'in tedavi ve kontrol sürecini takip eden Çocuk Sağlığı Uzmanı ve Yeni Doğan Ünitesi Sorumlu Hekimi Çağatay Kabak, 23 hafta 5 günlük ve 500 gram dünyaya gelen bebeğin 410 grama kadar düştüğünü söyledi.

Bebeğin 4 aylık bakım ve tedavi sürecinin ardından 2 kilo 160 gram olarak taburcu edildiğini anlatan Kabak, şöyle konuştu:

"Şu anda sağlığı gayet iyi. Rutin kontrollerini yapıyoruz. 48 haftalık olan bebeğimiz 4 kilogramın üzerine çıktı. Ayşıl bebek bizim yaptıklarımızla değil, kendi çabalarıyla hayata tutunan tam bir mucize bebektir. Çünkü hayata 23 hafta gibi erken dönemlerde başlamış bir bebeğin yaşama şansı çok azdır. Şimdi bebeğimizin göz, işitme ve diğer kontrollerine devam ediyoruz. Yaptığımız tetkiklerde çok sağlıklı olduğunu gözlemliyoruz. Çok güçlü ve hayata son derece kuvvetli tutunan bir bebek."

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şenay Aygül de hastanın sevkli olarak ilk kendisine geldiğini belirterek, "Acil müdahale edip bebeği anneden alarak doğumu gerçekleştirdik. Bu güzel bebeğimiz mucizesi ile hayata tutundu ve bize mesaj verdi. Çok güzel bir duygu, analı babalı ve sağlıklı büyüsün." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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