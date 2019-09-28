Tekirdağ'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM otoyolundaki dinlenme tesisinde 5 aracı durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan, İran, Bangladeş ve Suriye uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, organizatör olduğu iddia edilen 5 sürücüyü gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.