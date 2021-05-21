Tekirdağ'da 50 bin TL'lik taklit ürün ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir markette yapılan denetimlerde, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 2 bin 415 adet taklit ürün ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir markette yapılan denetimlerde, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 2 bin 415 adet taklit ürün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda 100. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren temizlik ürünleri satan bir markette taklit ürün denetimi yapıldı. Denetimlerde piyasa değerli toplam 50 bin 640 TL olan 2 bin 415 adet taklit ürüne el konuldu. Konuyla ilgili 1 kişi hakkında 6769 SKM Markalar Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı