Tekirdağ'da 50 bin 430 dekar tarım arazisi sulandı

06.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:20

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Tekirdağ'da 50 bin 430 dekar tarım arazisinin sulandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiği belirtildi.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indiriliyor ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltiliyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını aktararak, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önleniyor." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da sulama sezonunun tamamlandığını belirten Aydın şunları kaydetti:

"2019 yılı sulama sezonunda Tekirdağ ilimiz ve ilçelerimizde toplam 50 bin 430 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Tekirdağ il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 50 bin 430 dekar arazide yapılan sulu tarım ile 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 114 milyon lira katkı sağlandı. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA