Tekirdağ'da 5 yerden soygun yapan şahıs yakalandı
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Tekirdağ'da 5 yerden soygun yapan şahıs yakalandı

Tekirdağ'da 5 yerden soygun yapan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 gün arayla 5 adresi soyup onlarca malzeme çalan hırsız yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 gün arayla 5 adresi soyup onlarca malzeme çalan hırsız yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 gün arayla 5 adreste gelen hırsızlık olayına ilişkin Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın A.K. olduğu ve şahsın Aydoğdu Mahallesindeki ikamette bulunduğu tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda A.K. yakalanırken, hırsızlık yoluyla elde ettiği 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet cep telefonu, 5 adet tıraş makinası, anahtar takımları, çeşitli bıçaklar, güneş gözlüğü, fotoğraf makinası, çeşitli pense ve tornavida takımı, şarj aletleri, kredi kartları ve bir çok çalıntı eşyaya el konularak müştekilerine teslim edildi. Şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilecek. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 5 yerden soygun yapan şahıs yakalandı
Tekirdağ'da 5 yerden soygun yapan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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