Tekirdağ'da 5. Uluslararası Yelken Yarışları başladı

06.09.2019 09:39

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası Yelken Yarışları başladı.



Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası Yelken Yarışları başladı.



5. Uluslararası Optimist Kupası kapsamında bu yıl 9 ülkeden, 32 spor kulübü ile 186 sporcu, Marmara Denizi'nin Süleymanpaşa kıyısında mücadele edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA