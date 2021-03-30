5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 sığınmacı yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.S. idaresindeki 34 COF 169 plakalı ticari aracı Beyazköy mevkisinde durdurdu.

Kontrollerde, 5 kişilik araçta 15 sığınmacı olduğu belirlendi. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresine sevk edildi.

Sürücü M.S. gözaltına alındı.

5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı
5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı
5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı
5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Süleyman Soylu Binali Yıldırım Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Adrian Bahar Candan Türkan Şoray Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:16:51. #1.16#
title