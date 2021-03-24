Tekirdağ'da 5 kilogram eroin ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Yolu Işıklar Mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 5 kilogram eroin ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 845 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü S.D gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel