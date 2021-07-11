Tekirdağ'da 5 katlı binanın balkonundan otomobilin üzerine düşen kadın öldü
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Tekirdağ'da 5 katlı binanın balkonundan otomobilin üzerine düşen kadın öldü

Tekirdağ'da 5 katlı binanın balkonundan otomobilin üzerine düşen kadın öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir binanın balkonundan otomobilin üzerine düşen kadın yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir binanın balkonundan otomobilin üzerine düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Fatih Caddesi Ergin Sokak'taki bir binanın 5. katında yalnız yaşayan Neşe Özen (45) balkondan, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Özen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ve savcı olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan Özen'in otomobilin üzerine düşmesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaklaşık 5 yıl önce eşinden ayrılan Özen'in 2 çocuk annesi olduğu ve evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polis olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Tekirdağ'da 5 katlı binanın balkonundan otomobilin üzerine düşen kadın öldü
Tekirdağ'da 5 katlı binanın balkonundan otomobilin üzerine düşen kadın öldü
Tekirdağ'da 5 katlı binanın balkonundan otomobilin üzerine düşen kadın öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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