Tekirdağ'da 5 katlı apartmanda yangın: 1 ölü - Haberler
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Tekirdağ'da 5 katlı apartmanda yangın: 1 ölü

Tekirdağ'da 5 katlı apartmanda yangın: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan zehirlenen Tekin Şahin (46), hayatını kaybetti.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan zehirlenen Tekin Şahin (46), hayatını kaybetti.

Yangın, sabaha karşı Çobançeşme Mahallesi, Serdar Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Dumanları fark eden bekçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Daha sonra bekçiler, bina sakinlerini uyarıp dışarı çıkmalarını sağladı. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiyeye ekipleri sevk edildi. Binadaki dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılıp hastaneye götürüldü. Alevlere müdahale edip söndüren ekipler, yangının çıktığı dairede yalnız yaşayan Tekin Şahin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Şahin'in dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirledi. Şahin'in cansız bedeni otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Tekirdağ'da 5 katlı apartmanda yangın: 1 ölü

Tekirdağ'da 5 katlı apartmanda yangın: 1 ölü

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan zehirlenen Tekin Şahin (46), hayatını kaybetti.

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