Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde ikisi kadın olmak üzere toplamda 5 kaçak göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde ikisi kadın olmak üzere toplamda 5 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şub ekiplerince yapılan analiz çalışmaları sonucu şüpheli bir araç takibe alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen araç D110 çevreyolu TOKİ konutları sapağında usulüne uygun olarak durdurulmuş, araç içerisinde yapılan kontrollerde 2'si kadın olmak üzere farklı uyruklardaki 5 kaçak göçmen yakalandı.

Konu ile ilgili aracın sürücüsü S.T. gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Tragger, Göçmen, 3. Sayfa, Haber

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