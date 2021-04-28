Tekirdağ'da 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Tekirdağ'da 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin otomobillerle yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çimendere Mahallesi'nde durdurduğu iki otomobilde bulunan M.K, H.İ.K, A.B, Y.E.K ve F.İ'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 4 bin avro ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerden M.K. ve H.İ.K'nin meslekten ihraç edilmiş zabit katibi olduğu, diğerlerinin de arandığı belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

FETÖ duruşmasına katılan tanık: 'Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler'
FETÖ duruşmasına katılan tanık: "Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler"
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Hulusi Akar Derya Yanık Ruhsar Pekcan
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:38:15. #1.14#

title