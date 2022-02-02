Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında yaptığı kontrollerde S.T'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.
Kontrolde, araçtaki 5 İran uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
Sürücü S.T. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
AA / Mesut Karaduman - Güncel