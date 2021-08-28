Tekirdağ'da 5 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Tekirdağ'da 5 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da 5 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ İl genelinde Narkotik, KOM ve Asayiş ekiplerince operasyon düzenlendi.

Tekirdağ İl genelinde Narkotik, KOM ve Asayiş ekiplerince operasyon düzenlendi. 36 saatlik operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirilirken, 35 şahsa işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Süleymanpaşa ve Çorlu ilçeleri başta olmak üzere il genelinde Narkotik, KOM ve Asayiş Şube ekiplerince operasyon düzenlendi. 36 saatlik çalışmalar neticesinde, 4 kilo 50 gram eroin, 169 fişek eroin, 1 kilo 419 gram bonzai, 55 fişek bonzai, 14 adet fişeklenmiş kokain, bonzai, extacy vb çeşitli uyuşturucu maddeler, 9 adet 9mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, bin 290 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Çalışmaların devamında 4 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 1 adet otomatik tütün doldurma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildi. Operasyonda 35 şahsa yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 5 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'da 5 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'da 5 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da 5 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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