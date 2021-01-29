Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı

29.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:22
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haberler... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda, 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda, 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, kamyon içerisine kurulan düzeneklerle kamyon ve TIR'lara kaçak akaryakıt satışı yapıldığını belirledi. Polisin, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt, akaryakıtların satışı sırasında kullanılan motorlu aktarım düzeneği ile içinde yakıt bulunan tanklar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Guy Ritchie Jason Statham
Spor Ömer Ali Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kavga Silah Yangın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 12:22:47. #1.14#
title