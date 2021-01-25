5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi
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5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi

25.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:59

Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 bin 264 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Tekirdağ'da 5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 bin 264 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Tekirdağ'da 5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada 5 bin 264 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 220 lira ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

A.D. gözaltına alındı.

5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi
5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi
5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi
5 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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