Tekirdağ'da 435 gram esrar ele geçirildi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 435 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 435 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Çerkezköy girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde 350 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir evde de arama yapan ekipler, 85 gram toz esrar daha buldu.

R.S.A, M.A.A, E.A, M.A.K. ve M.U. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA