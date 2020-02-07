Tekirdağ'da 430 litre sahte içki ele geçirildi

07.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:44

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 430 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı kişilerin sahte içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda ve araçlarda yaptıkları aramada farklı markalara ait 185 alkol şişesi, mükerrer kullanıma uygun kapüşonlar ile 430 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.S, G.T. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA