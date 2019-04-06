Tekirdağ'da 43 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mart ayında asayiş olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 43 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde ay boyunca, hırsızlık, yağma, silahla tehdit, cinsel saldırı, uyuşturucu madde bulundurma olaylarına karışan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce yapılan uygulama ve operasyonlarda 43 kişi yakalandı, bin 447 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, 200 araç kontrol edildi.

Kaynak: AA