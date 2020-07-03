Tekirdağ'da 41 ton kaçak etil alkol ele geçirildi TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda kaçak üretildiği belirtilen yaklaşık 41 ton etil alkol ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda kaçak üretildiği belirtilen yaklaşık 41 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı alkol ve el yapımı içki imalatı ve satışına yönelik yaptığı çalışmada, Ergene ilçesindeki bir tesiste kaçak etil alkol üretildiğini belirledi. Marmaracık Mahallesi'nde bulunan tesise operasyon düzenleyen polis, kaçak üretildiği belirtilen yaklaşık 41 bin ton etil alkol, hidrolik makine, 5 bin litrelik tank ve alkol ısıtımında kullanılan 3 makine ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA